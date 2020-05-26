Семь управляющих компаний хотят лишить лицензий в Ростовской области

Из них шесть организаций лишатся документа из-за банкротства. Также началась процедура аннулирования лицензии ООО УК «Делу время», входящего в группу компаний «Лидер».
«Организация два раза за год не стала устранять выявленные нарушения в работе. В 2019 году в управлении этой УК было восемь многоквартирных домов, за неисполнение предписаний исключили три дома», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в минувшем году лицензии лишилась УК «Гарант-Строй» в Новочеркасске. Всего с 2018 года по заявлениям Госжилинспекции области аннулировали 114 лицензий.