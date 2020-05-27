Среда в Ростове: вспышки COVID-19 в интернатах, заболевшие медики и продление режима

Posted 27 мая 2020, 13:35
Published 27 мая 2020, 13:35
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
По последней информации в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово заболели 16 человек, троих заболевших поместили в обсерватор. В психоневрологическом интернате в Зверево коронавирус подтвердился у 108 человек, пять пациентов госпитализировали.
В обоих учреждениях по распоряжению Роспотребнадзора ввели карантин, теперь в Ростовской области три соцучреждения с больными коронавирусом, включая интернат в Сальске.
В среду стало известно, что Ростовская область смогла выполнить последнее требование для снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции опустился ниже 1, на 27 мая он составил 0,93.
Роспотребнадзор России поставил три условия для регионов для снятия ограничений по коронавирусной инфекции: не менее 70 тестирований на 100 тысяч человек ежедневно, наличие свободных коек в «ковидных» госпиталях и коэффициент распространения коронавируса не более 1. До этого Ростовская область не проходила по коэффициенту распространения инфекции.
Тем не менее, в региональном управлении Роспотребнадзора призвали продлить ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Как отметил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, прежде чем отменять введенные ограничения, необходимо добиться стабилизации эпидемиологической обстановки.
Также Ковалев сообщил, что на 27 мая доля заразившихся коронавирусом медицинских работников в области достигла 13%. Глава Роспотребнадзора призвал глав муниципальных образований и руководителей медицинских учреждений обеспечить в полном объеме средствами индивидуальной защиты всех медицинских работников, ведущих прием пациентов, а не только работающих в «ковидных» госпиталях.
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