rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2020, 18:25

Published 27 мая 2020, 18:25

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Стали известны подробности вспышек коронавируса в Ростовской области

27 мая 2020, 18:25
В Ростовской области произошли вспышки коронавирусной инфекции в Зверевском психоневрологическом интернате и Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В интернате провели 230 тестирований, положительные результаты оказались в 108 случаях. Пять заболевших человек пришлось доставить в больницу.

Во втором учреждении взяли 77 проб, из которых 16 оказались положительными. Троих детей разместили в обсерваторе.

Из-за этих ситуаций Роспотребнадзору пришлось ввести карантин. До этого массовое заболевание выявили в психоневрологическом интернате в Сальске.

По информации главы Минтруда региона Елены Елисеевой, руководителям учреждений объявили выговоры.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика