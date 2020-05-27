Трех воспитанников Миллеровского центра для несовершеннолетних поместили в обсерватор

Posted 27 мая 2020, 11:43
Published 27 мая 2020, 11:43
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
О вспышке коронавирусной инфекции в центре стало известно 27 мая, в учреждении отобрали 77 проб, из них 16 оказались положительными, трех воспитанников переместили в обсерватор. По распоряжению Роспотребнадзора в социально-реабилитационном центре ввели карантин.
Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате в Зверево, где сразу заболели 108 человек. По состоянию на 27 мая в Ростовской области три соцучреждения, в которых зафиксировали вспышку по коронавирусу.