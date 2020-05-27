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Posted 27 мая 2020, 11:43

Published 27 мая 2020, 11:43

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Трех воспитанников Миллеровского центра для несовершеннолетних поместили в обсерватор

Трех воспитанников Миллеровского центра для несовершеннолетних поместили в обсерватор

27 мая 2020, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В обсерватор поместили трех воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Миллерово, сообщили в в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции.

О вспышке коронавирусной инфекции в центре стало известно 27 мая, в учреждении отобрали 77 проб, из них 16 оказались положительными, трех воспитанников переместили в обсерватор. По распоряжению Роспотребнадзора в социально-реабилитационном центре ввели карантин.

Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате в Зверево, где сразу заболели 108 человек. По состоянию на 27 мая в Ростовской области три соцучреждения, в которых зафиксировали вспышку по коронавирусу.

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