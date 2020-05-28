СМИ: польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора

Издание ссылается на собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию Москвы пришел представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита». Заявитель сообщил, что у топ-менеджера иностранной компании Даруша Сапиньски требуют крупную взятку. Денежные средства вымогали через еще одного представителя предпринимателя.