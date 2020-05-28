СМИ: польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора

Posted 28 мая 2020, 11:01
Published 28 мая 2020, 11:01
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Бизнесмен из Польши обвинил российского чиновника в вымогательстве большой суммы денег. Об этом информирует телеканал «360».
Издание ссылается на собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию Москвы пришел представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита». Заявитель сообщил, что у топ-менеджера иностранной компании Даруша Сапиньски требуют крупную взятку. Денежные средства вымогали через еще одного представителя предпринимателя.
В написанном заявлении сказано, что взятку требовали глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков. Чиновники за 500 000 долларов обещали снять ограничения на поставки «Млековиты» из Польши в Российскую Федерацию.
О передаче денег стороны договорились в ноябре прошлого года. Встреча состоялась на Пресненской набережной.
Полицейские обещали провести доследственную проверку.