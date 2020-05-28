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Posted 28 мая 2020, 11:01

Published 28 мая 2020, 11:01

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

СМИ: польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора

СМИ: польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора

28 мая 2020, 11:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российские СМИ сообщают, что на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта написали заявление в полицию.

Бизнесмен из Польши обвинил российского чиновника в вымогательстве большой суммы денег. Об этом информирует телеканал «360».

Издание ссылается на собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию Москвы пришел представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита». Заявитель сообщил, что у топ-менеджера иностранной компании Даруша Сапиньски требуют крупную взятку. Денежные средства вымогали через еще одного представителя предпринимателя.

В написанном заявлении сказано, что взятку требовали глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков. Чиновники за 500 000 долларов обещали снять ограничения на поставки «Млековиты» из Польши в Российскую Федерацию.

О передаче денег стороны договорились в ноябре прошлого года. Встреча состоялась на Пресненской набережной.

Полицейские обещали провести доследственную проверку.

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