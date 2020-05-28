Утечку данных о больном с коронавирусом расследуют в Ростовской области

Posted 28 мая 2020, 06:35
Published 28 мая 2020, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
В полицию обратился сам заболевший и сообщил, что информацию о факте его заболевания незаконно распространяют в сети Интернет.
Как показала проверка, 2 апреля в Сети появилась информация о частной жизни мужчины и о выявлении у него коронавирусной инфекции. «Указанная информация содержит персональные данные, составляющие его личную и семейную тайну», — сказано в сообщении следственного управления.
Отмечается, что по результатам проверки примут процессуальное решение.