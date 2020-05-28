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Posted 28 мая 2020, 06:35

Published 28 мая 2020, 06:35

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Утечку данных о больном с коронавирусом расследуют в Ростовской области

Утечку данных о больном с коронавирусом расследуют в Ростовской области

28 мая 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Новошахтинске начали проверку по факту утечки данных пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

В полицию обратился сам заболевший и сообщил, что информацию о факте его заболевания незаконно распространяют в сети Интернет.

Как показала проверка, 2 апреля в Сети появилась информация о частной жизни мужчины и о выявлении у него коронавирусной инфекции. «Указанная информация содержит персональные данные, составляющие его личную и семейную тайну», — сказано в сообщении следственного управления.

Отмечается, что по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Ростовской области назвали причины для введения частичного карантина по коронавирусу.

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#Коронавирус#Новости
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