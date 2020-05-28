В Роспотребнадзоре рассказали, как изменится жизнь ростовчан из-за коронавируса

В частности, до конца 2020-го будет обязательным 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа, также сохранятся и требование носить перчатки и маску. Правда, о том, что масочный режим будет общероссийским, в постановлении не сказано, но проведение мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, обязательно вов сех регионах.