В Роспотребнадзоре рассказали, как изменится жизнь ростовчан из-за коронавируса

Posted 28 мая 2020, 08:51
Published 28 мая 2020, 08:51
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, жизнь в стране до конца текущего будет проходить при ряде ограничений.
В частности, до конца 2020-го будет обязательным 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа, также сохранятся и требование носить перчатки и маску. Правда, о том, что масочный режим будет общероссийским, в постановлении не сказано, но проведение мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, обязательно вов сех регионах.
Кроме того, в постановлении объясняется, как и кого госпитализировать при выявлении коронавируса, как перевозить «ковидных» пациентов и какую профилактику вести для нераспространения инфекции.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о возможном введении карантина в ряде районов региона.
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