В Ростовской области выросло число тяжелых больных с коронавирусом

На 28 мая общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 4287 человек, за сутки из число увеличилось на 154. Примерно по 37% новых заболевших составляют люди от 18 до 45 дет и от 46 до 66 лет. Кроме того, по 11% приходится на детей и больных возрастом от от 66 до 79 лет, около 4% на пациентов старше 80 лет.