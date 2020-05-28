В Ростовской области выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Posted 28 мая 2020, 08:12
Published 28 мая 2020, 08:12
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
За последние сутки еще одного больного перевели на искусственную вентиляцию легких, кроме того, увеличилось и число умерших от коронавирусной инфекции. Как сообщили в правительстве области, умер пожилой мужчина из Мясниковского района, который поздно обратился за медицинской помощью и имел сопутствующие заболевания.
На 28 мая общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 4287 человек, за сутки из число увеличилось на 154. Примерно по 37% новых заболевших составляют люди от 18 до 45 дет и от 46 до 66 лет. Кроме того, по 11% приходится на детей и больных возрастом от от 66 до 79 лет, около 4% на пациентов старше 80 лет.
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