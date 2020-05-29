Власти Ростовской области не откроют парикмахерские и кафе с 1 июня

Posted 29 мая 2020, 14:24
Published 29 мая 2020, 14:24
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
По словам Тюрина, соответствующие решения не были приняты руководством области. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет с 1 июня разрешить работу парикмахерских, кафе и ресторанов.
Ранее власти Ростова анонсировали открытие предприятий торговли и бытового обслуживания. Представителям бизнеса предлагалось заполнить санитарную декларацию и чек-листы и направить их в адрес городской администрации Ростова-на-Дону. Из этого представители организаций сделали вывод, что работу разрешат с понедельника.
Сергей Тюрин добавил, что заполнение этих документов позволит не тратить на это время в дальнейшем при принятии решения и сразу открыть предприятия.
Напомним, что за последние сутки в регионе было зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных составило 4428 человек. За все время выздоровели 1590 человек, скончались 36 пациентов.
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