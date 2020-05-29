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Posted 29 мая 2020, 14:24

Published 29 мая 2020, 14:24

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Власти Ростовской области не откроют парикмахерские и кафе с 1 июня

29 мая 2020, 14:24
Сюжет
Коронавирус
Работа салонов красоты, парикмахерских, а также заведений общественного питания с 1 июня не будет разрешена в Ростовской области, сообщил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин.

По словам Тюрина, соответствующие решения не были приняты руководством области. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет с 1 июня разрешить работу парикмахерских, кафе и ресторанов.

Ранее власти Ростова анонсировали открытие предприятий торговли и бытового обслуживания. Представителям бизнеса предлагалось заполнить санитарную декларацию и чек-листы и направить их в адрес городской администрации Ростова-на-Дону. Из этого представители организаций сделали вывод, что работу разрешат с понедельника.

Сергей Тюрин добавил, что заполнение этих документов позволит не тратить на это время в дальнейшем при принятии решения и сразу открыть предприятия.

Напомним, что за последние сутки в регионе было зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных составило 4428 человек. За все время выздоровели 1590 человек, скончались 36 пациентов.

#Общество#Коронавирус#Новости
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