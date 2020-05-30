Больше 36% заболевших коронавирусом в Ростовской области вылечились от инфекции

Posted 30 мая 2020, 07:55
Published 30 мая 2020, 07:55
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
За весь период пандемии в регионе переболели коронавирусом 1672 человека, а доля выздоровевших по отношению к общему числу заражений составила на 30 мая 36,5%.
Всего за сутки было выявлено 152 новых случая инфицирования в 22 районах и городах Ростовской области. Лидерами по количеству новых выявленных инфицированных стали Ростов-на-Дону, Белокалитвинский и Сальский районы.
Общее количество заражений достигло 4580 случаев. Болезнь унесла жизни 38 человек, еще 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ.
При этом индекс распространения инфекции в регионе составил 0,75.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]