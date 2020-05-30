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Posted 30 мая 2020, 07:15

Published 30 мая 2020, 07:15

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Ростовчане попросили изменить схему движения в переулке Автомобильный

30 мая 2020, 07:15
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города разрешить для автомобилистов левый поворот в переулке Автомобильный, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Речь идет о перекрестке переулка Автомобильный — проспекта Ленина. По мнению автора инициативы, водителям не надо будет поворачивать направо и разворачиваться на Ленина.

«Зачем делать круг, если можно сразу повернуть налево на Ленина, не создавая препятствий и разгрузив движение. Затраты на изменение будут минимальны», — написал горожанин.

Он добавил, что необходимо поменять два знака и изменить разметку. На момент субботы обращение поддержали четыре человека, еще пятеро высказались против.

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