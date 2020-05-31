Лаборатории Ростовской области выполнили почти 130 тестов на коронавирус

Posted 31 мая 2020, 11:19
Published 31 мая 2020, 11:19
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Только за последние сутки специалисты провели 5249 анализов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составил 99,53.
При этом под наблюдением медработников из-за коронавируса в Ростовской области находятся 9767 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 9612 человек. А за все время медики наблюдали за 39 тысячами человек в регионе.
Ранее стало известно, что всего в Ростовской области было зарегистрировано 4758 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 178 человек, в 31 городе и районе области. Большая часть заболевших приходится на Ростов-на-Дону, Шахты и Аксайский район. Выздоровели 1717 человек, умерли 38 пациентов в возрасте от 32 до 92 лет. При этом свободных коек в ковидных госпиталях осталось 80,9%.
Напомним, что коэффициент распространения инфекции в регионе вновь повысился и приблизился к 1.
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