rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2020, 11:19

Published 31 мая 2020, 11:19

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Лаборатории Ростовской области выполнили почти 130 тестов на коронавирус

31 мая 2020, 11:19
Сюжет
Коронавирус
Лаборатории в Ростовской области с начала пандемии выполнили 129,3 тысячи тестирований на COVID-19, говорится в сообщении регионального правительства.

Только за последние сутки специалисты провели 5249 анализов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составил 99,53.

При этом под наблюдением медработников из-за коронавируса в Ростовской области находятся 9767 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 9612 человек. А за все время медики наблюдали за 39 тысячами человек в регионе.

Ранее стало известно, что всего в Ростовской области было зарегистрировано 4758 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 178 человек, в 31 городе и районе области. Большая часть заболевших приходится на Ростов-на-Дону, Шахты и Аксайский район. Выздоровели 1717 человек, умерли 38 пациентов в возрасте от 32 до 92 лет. При этом свободных коек в ковидных госпиталях осталось 80,9%.

Напомним, что коэффициент распространения инфекции в регионе вновь повысился и приблизился к 1.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика