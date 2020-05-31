Лаборатории Ростовской области выполнили почти 130 тестов на коронавирус

Ранее стало известно, что всего в Ростовской области было зарегистрировано 4758 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 178 человек, в 31 городе и районе области. Большая часть заболевших приходится на Ростов-на-Дону, Шахты и Аксайский район. Выздоровели 1717 человек, умерли 38 пациентов в возрасте от 32 до 92 лет. При этом свободных коек в ковидных госпиталях осталось 80,9%.