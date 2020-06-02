Черчесов не против возобновления матчей футбольного сезона

Станислав Черчесов отметил, что зарубежные коллеги рассматривают возможность проведения матчей без зрителей, пишет RT. В России же, напротив, хотят сэкономить, что, по мнению тренера, не является правильным.
Он выразил опасение, что публикации в СМИ, в которых критикуется возможность возобновления сезона в период карантина, могут подстегнуть власти не дать разрешение на проведение игр.
Черчесов сказал, что никто, кроме нас, не будет заниматься российским футболом, поэтому необходимо найти решение тех задач, которые сегодня поставила пандемия.