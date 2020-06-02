Четырем многодетным семьям в Шахтах подарили микроавтобусы в День защиты детей

«Теперь такой проблемы не существует. Думаю, что как только снимут ограничения, первый наш семейный рейд будет на Дон. У нас 16 деток. Двое уже взрослые, обзавелись своими семьями, живут отдельно. Кроме отдыха, будем возить детей в детский сад, в школу», — сказал многодетный папа Александр Ломакин.Также глава семейства добавил, что, находясь на самоизоляции, выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет они уже получили.Кроме семьи Ломакиных, 1 июня в Шахтах бесплатные микроавтобусы получили еще три многодетные семьи.