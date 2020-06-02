Четырем многодетным семьям в Шахтах подарили микроавтобусы в День защиты детей

В Шахтах ГАЗель NEXT в День защиты детей получили четыре семьи, заявила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.В этом году семьи, где воспитываются восемь и более детей, вновь получили право на бесплатный вместительный автомобиль. Возобновить приобретение за счет средств областного бюджета микроавтобусов для многодетных семей решил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Программа действовала с 2011 по 2016 годы, за это время 95 многодетных малоимущих семей получили микроавтобусы ГАЗель. Все семьи, подходящие по критериям соцподдержки, были обеспечены транспортом, поэтому в 2017 году программу отменили.
В этом году депутаты обратились к Губернатору с просьбой о возобновлении меры соцподдержки.
На личном приеме граждан многодетная мама Татьяна Ломакина обратилась к депутату с вопросом, почему сейчас многодетным семьям не выдают микроавтобусы. Выяснилось, что в регионе проживают около 30 семей с восемью и более несовершеннолетними детьми. Екатерина Стенякина озвучила этот вопрос губернатору, после чего было решено возобновить программу. В Международный день защиты детей председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина Стенякина приняла участие в мероприятии, посвященном безвозмездной передаче микроавтобуса ГАЗель NEXT семье из города Шахты.
«Сейчас мы вручаем ключи от микроавтобуса семье Ломакиных. Ведь вместительное транспортное средство таким семьям жизненно необходимо, потому что они не могут все вместе поехать в зоопарк, в кино, на природу. А такие совместные выезды — важный элемент воспитательного процесса», — сказала Стенякина.
У семьи Ломакиных была легковая машина, на которой они могли выезжать только по очереди.
«Теперь такой проблемы не существует. Думаю, что как только снимут ограничения, первый наш семейный рейд будет на Дон. У нас 16 деток. Двое уже взрослые, обзавелись своими семьями, живут отдельно. Кроме отдыха, будем возить детей в детский сад, в школу», — сказал многодетный папа Александр Ломакин.Также глава семейства добавил, что, находясь на самоизоляции, выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет они уже получили.Кроме семьи Ломакиных, 1 июня в Шахтах бесплатные микроавтобусы получили еще три многодетные семьи.