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Движение будут закрывать в центре Ростова из-за Парада Победы

2 июня 2020, 09:09
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут ограничивать движение из-за подготовки и празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать 16 и 18 июня с 21.00 мск до 00.00, а также 20 июня с 10.00 до 13.00. Это коснется площади Театральной, улиц Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского, Советской от Карла Маркса до Театральной.

Проезд также запретят на улице 20-я Линия от Шолохова до Карла Маркса. На время прохождения колонны нельзя будет проехать по Шолохова, Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому, Красноармейской.

Движение перекроют 24 июня с 06.00 до 14.00 на проспекте Театральный, Максима Горького — Ченцова, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского. Водителей призвали учитывать эту информацию при построении маршрутов.

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