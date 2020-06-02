Движение будут закрывать в центре Ростова из-за Парада Победы

Ограничения будут действовать 16 и 18 июня с 21.00 мск до 00.00, а также 20 июня с 10.00 до 13.00. Это коснется площади Театральной, улиц Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского, Советской от Карла Маркса до Театральной.