Движение будут закрывать в центре Ростова из-за Парада Победы

Ограничения будут действовать 16 и 18 июня с 21.00 мск до 00.00, а также 20 июня с 10.00 до 13.00. Это коснется площади Театральной, улиц Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского, Советской от Карла Маркса до Театральной.
Проезд также запретят на улице 20-я Линия от Шолохова до Карла Маркса. На время прохождения колонны нельзя будет проехать по Шолохова, Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому, Красноармейской.
Движение перекроют 24 июня с 06.00 до 14.00 на проспекте Театральный, Максима Горького — Ченцова, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского. Водителей призвали учитывать эту информацию при построении маршрутов.