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«Кто богаче?»: судьи и депутаты в Ростове раскрыли свои доходы

2 июня 2020, 12:29
Фото: pixabay
В Ростовской области о своих доходах и имуществе за 2019 год рассказали судьи и депутаты, кто оказался богаче в обзоре RostovGazeta.

Среди депутатов областного Заксобрания больше всего заработал Евгений Дегтярев. Его доход в минувшем году достиг 114,4 миллиона рублей. У него есть производственный цех, несколько земельных участков, машины BMW X5 и прицеп.

Одновременно с этим самым большим годовым доходом в Ростовском областном суде стало чуть более шести миллионов рублей. Столько заработала председатель состава судей Светлана Хомич. В собственности у нее оказалась квартира площадью почти 66 квадратных метров.

Вторым в рейтинге самых обеспеченных депутатов оказался Ашот Хбликян, заработавший 72,4 миллиона рублей. Он владеет домом, квартирой, земельным участком и автомобилем «ВАЗ-21099». Его супруга внесла в бюджет еще 29 миллионов.

Среди судей на втором месте по заработку оказался председатель суда Елена Золотарева, которая задекларировала доход 5,4 миллиона рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 75 квадратных метров и гараж.

Тройку самых богатых депутатов возглавил Сергей Суховенко с годовым доходом 52,7 миллиона рублей. У него есть земельные участки, дом и гараж. Депутат имеет целый автопарк, в том числе раритетный Panhard PL17.

Заработок судьи Андрея Калинченко за год составил свыше пяти миллионов рублей. В собственности у него есть Volvo XC60, гараж, земельный участок и квартиры.

Ранее стало известно, что доходы главного прокурора ЮФО выросли почти в пять раз в 2019 году.

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