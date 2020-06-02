«Кто богаче?»: судьи и депутаты в Ростове раскрыли свои доходы

Среди депутатов областного Заксобрания больше всего заработал Евгений Дегтярев. Его доход в минувшем году достиг 114,4 миллиона рублей. У него есть производственный цех, несколько земельных участков, машины BMW X5 и прицеп.
Одновременно с этим самым большим годовым доходом в Ростовском областном суде стало чуть более шести миллионов рублей. Столько заработала председатель состава судей Светлана Хомич. В собственности у нее оказалась квартира площадью почти 66 квадратных метров.
Вторым в рейтинге самых обеспеченных депутатов оказался Ашот Хбликян, заработавший 72,4 миллиона рублей. Он владеет домом, квартирой, земельным участком и автомобилем «ВАЗ-21099». Его супруга внесла в бюджет еще 29 миллионов.
Среди судей на втором месте по заработку оказался председатель суда Елена Золотарева, которая задекларировала доход 5,4 миллиона рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 75 квадратных метров и гараж.
Тройку самых богатых депутатов возглавил Сергей Суховенко с годовым доходом 52,7 миллиона рублей. У него есть земельные участки, дом и гараж. Депутат имеет целый автопарк, в том числе раритетный Panhard PL17.
Заработок судьи Андрея Калинченко за год составил свыше пяти миллионов рублей. В собственности у него есть Volvo XC60, гараж, земельный участок и квартиры.