Нового начальника отдела по координации промышленности назначили в Новочеркасске

Максимов в 1996 году окончил Новочеркасский Государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», после работал в городской администрации инспектором отдела совершенствования управления жилищного хозяйства, ведущим специалистом информационно-компьютерной службы и заместителем председателя комитета по жилищной реформе. Позже перешел работать в транспортную сферу.