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Нового начальника отдела по координации промышленности назначили в Новочеркасске

2 июня 2020, 09:20
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске приступил к работе новый начальник отдела по координации промышленности и транспорта, сообщили в городской администрации.

С 1 июня отдел возглавил Константин Максимов, до этого долгие годы работавший в сфере транспорта.

Максимов в 1996 году окончил Новочеркасский Государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», после работал в городской администрации инспектором отдела совершенствования управления жилищного хозяйства, ведущим специалистом информационно-компьютерной службы и заместителем председателя комитета по жилищной реформе. Позже перешел работать в транспортную сферу.

Отмечается, что нового начальника уже представили коллективу отдела.

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