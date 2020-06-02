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О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области

2 июня 2020, 09:05
Фото: RostovGazeta
Возможность смягчения веденных из-за коронавируса ограничений рассматривает правительство Ростовской области и региональное управление Роспотребнадзора, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как заявил глава региона во время посещения областной детской клинической больницы, жителям области в ближайшее время могут позволить заниматься спортом на улице, тренироваться можно будет в строго отведенных для этих целей местах.

Кроме того, в области уже создают список предприятий по оказанию бытовых услуг, которые могут открыться в ближайшее время. Скорее всего, это будут стоматологии, ателье, парикмахерские и автомастерские.

Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение.

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