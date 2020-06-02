Прокуратура проверит мать найденного мертвым подростка в Ростовской области

В Каменске-Шахтинском 29 мая из дома ушел 17-летний местный житель, несовершеннолетнего обнаружили мертвым спустя два дня в районе гаражного кооператива в Заводском микрорайоне. Труп нашли местные жители, которые организовали поиски. По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Что именно стало причиной гибели молодого человека — устанавливают сотрудники Следственного комитета.
«Каменская городская прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства должностными лицами органов профилактики и исполнения родительских обязанностей матери погибшего. Следственным комитетом проводится процессуальная проверка о наличии уголовно-наказуемого деяния», — прокомментировала Громченко.
В соцсетях сообщают, что погибший состоял на учете у психиатра.