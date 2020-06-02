Роскачество проверило водопроводную воду в Москве и присудило ей 0 баллов

В ведомстве заявили, что это второе исследование качества воды, первое проводили в 2017 году. Тогда проверяли 10 образцов, сейчас – воды торговых марок Aqua Minerale, «Святой источник», «Липецкая росинка», «Новотерская», «Шишкин лес», «Калинов родник».
В первой проверке все товары получили высшую оценку – 5 баллов. В этот раз «Липецкой росинке» поставили 1,4 балла. Эксперты отметили, что при нагревании вода источала сильный запах. Скорее всего, это результат недоочистки, сообщает 360tv.ru.
Кроме бутилированной специалисты Роскачества проверили и водопроводную воду. Образец был взят на улице Правды в Москве. По мнению специалистов, она вполне соответствует стандартам качества для воды из крана, однако до бутилированной ей далеко. Если бы ее оценивали в этом рейтинге, то она получила бы 0 баллов.