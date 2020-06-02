Роскачество проверило водопроводную воду в Москве и присудило ей 0 баллов

Кроме бутилированной специалисты Роскачества проверили и водопроводную воду. Образец был взят на улице Правды в Москве. По мнению специалистов, она вполне соответствует стандартам качества для воды из крана, однако до бутилированной ей далеко. Если бы ее оценивали в этом рейтинге, то она получила бы 0 баллов.