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Ростовчанам пригрозили штрафами за нескошенную амброзию

2 июня 2020, 07:36
Фото: https://rostov-gorod.ru
Жителям Ростова-на-Дону напомнили, что за нескошенную амброзию на своем участке предусмотрены штрафные санкции, сообщили в городской администрации.

Сорняк появляется в мае и июне, цветение начинается в июле и продолжается до октября. Владельцы земельных участков обязаны заниматься уничтожением этого растения.

Администрация города каждый год проводит работы по покосу сорной растительности. Однако неоднократно встречаются случаи, когда владельцы участков не проводят борьбу с растением.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф на граждан составляет до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 70 тысяч», — сказано в сообщении.

Пожаловаться на нескошенную амброзию можно по телефону (863) 200-24-28.

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