Ростовская область вылетела из рейтинга по эффективности борьбы с коронавирусом

Рейтинг составляет Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), за неделю с 18 по 24 мая Ростовская область входила в топ-3 регионов по уровню солидарности общества к борьбе с коронавирусом.
Рейтинг включает несколько критериев, по которым определяют три наиболее успешных российских региона. Это топ мер по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, профилактике и нераспространению коронавируса, поддержки медицинского персонала, солидарности общества, поддержки предприятий и их работников, а также семьи и детей.
По итогам за 25-31 мая Ростовская область не вошла ни в одну из указанных групп.