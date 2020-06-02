Ростовская область вылетела из рейтинга по эффективности борьбы с коронавирусом

Рейтинг включает несколько критериев, по которым определяют три наиболее успешных российских региона. Это топ мер по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, профилактике и нераспространению коронавируса, поддержки медицинского персонала, солидарности общества, поддержки предприятий и их работников, а также семьи и детей.