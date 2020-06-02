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Ростовская область вылетела из рейтинга по эффективности борьбы с коронавирусом

2 июня 2020, 07:15
Фото: pixabay.com
По итогам последней недели мая Ростовская область не попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, следует из информации ЭИСИ.

Рейтинг составляет Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), за неделю с 18 по 24 мая Ростовская область входила в топ-3 регионов по уровню солидарности общества к борьбе с коронавирусом.

Рейтинг включает несколько критериев, по которым определяют три наиболее успешных российских региона. Это топ мер по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, профилактике и нераспространению коронавируса, поддержки медицинского персонала, солидарности общества, поддержки предприятий и их работников, а также семьи и детей.

По итогам за 25-31 мая Ростовская область не вошла ни в одну из указанных групп.

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