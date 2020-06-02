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Ростовский депутат требует лишить званий звезд, просящих деньги

2 июня 2020, 08:08
Фото: https://pixabay.com
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев попросил лишить звания «Народных» и «Заслуженных» звезд, обратившихся за МРОТ, говорится в пресс-службе парламентария.

Соответствующий запрос был направлен министру культуры Ольге Любимовой. Обращение последовало после скандала, произошедшего в шоу-бизнесе.

«Инициатором скандала стал продюсер Иосиф Пригожин, заявивший, что представители эстрады „голодают“ из-за отмены концертов. Он призвал представителей шоу-бизнеса просить помощи у государства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что многие последовали этому совету. Они обратились в ФНС за получением МРОТ в размере 12 130 рублей.

По мнению Федяева, подобные действия знаменитостей увеличивают градус напряжения в обществе. Она заявил, что миллионы людей находятся за чертой бедности, звезды шоу-бизнеса зарабатывают огромные деньги.

«Вчерашние кумиры выступили в защиту своих личных материальных интересов, а не интересов народа, наплевав на собственную репутацию и гневя жителей стран», — заявил депутат.

Он добавил, что знаменитости зарабатывают миллионы долларов. Он предложил лишить званий в Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Диму Билана, певицу Валерию, Тимати и Леонида Агутина.

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