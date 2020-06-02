Спортивные тренировки разрешили в Ростовской области

В регионе решили отменить ряд ограничений, в том числе запрет на плановую госпитализацию и тренировки областных сборных команд. Кроме того, пациенты в плановом порядке могут посещать поликлиники.
«Что касается тренировок, то ограничения остаются для детско-юношеских клубов. Также можно будет проводить соревнования, но без зрителей», — прозвучало на заседании.
Вместе с этим губернатор заявил, что остается высокий ежедневный темп прироста заболеваемости. За весь период в области выявили уже свыше пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом.