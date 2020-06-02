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«Центр-инвест» начал работать в Системе быстрых платежей

2 июня 2020, 09:32
Фото: pexels.com
Банк «Центр-инвест» с 1 июня 2020 года подключился к СБП — Системе быстрых платежей.

Она позволяет делать перевод средств по номеру мобильного телефона получателя. Теперь такие операции будут доступны и между клиентами разных банков-участников СБП. Система позволяет зачислять деньги на счет получателя мгновенно. При этом переводы до 100 тысяч рублей в месяц комиссией не облагаются.Физические лица, являющиеся клиентами банка «Центр-инвест», смогут совершать межкарточные переводы по номеру телефона с помощью сервиса «Интернет-банк».

Новая функция доступна в разделе «Платежи, переводы». Кроме этого, банк «Центр-инвест» можно назначить приоритетным получателем средств СБП.

Отмечается, что для исходящего перевода никакие дополнительные средства не нужны. Для получения денег к номеру телефона должна быть привязана банковская карта.

Соответствующие настройки можно сделать в «Интернет-банке».Чтобы совершить денежный перевод, вводить реквизиты счета и номер карты не нужно. Необходимо всего лишь знать номер привязанного к карте телефона получателя. При совершении операции из списка нужно будет выбрать один из банков. Деньги зачислятся на счет получателя уже через несколько секунд.По ссылке можно увидеть список всех банков, которые участвуют в системе СБП.

#Новости#Экономика
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