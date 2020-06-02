«Центр-инвест» начал работать в Системе быстрых платежей

Соответствующие настройки можно сделать в «Интернет-банке».Чтобы совершить денежный перевод, вводить реквизиты счета и номер карты не нужно. Необходимо всего лишь знать номер привязанного к карте телефона получателя. При совершении операции из списка нужно будет выбрать один из банков. Деньги зачислятся на счет получателя уже через несколько секунд.По ссылке можно увидеть список всех банков, которые участвуют в системе СБП.