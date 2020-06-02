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Уже более 5 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

2 июня 2020, 07:47
Фото: pixabay
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом местных жителей составило 5195, сообщили в правительстве региона.

Количество зараженных за сутки увеличилось на 253 пациентов. На 100 тысяч жителей региона приходятся 123 заболевших.

За сутки выздоровели 92 человека, за все время вылечили 1834 заболевших. Сейчас в больницах остаются 574 пациента, загруженность коечного фонда достигла 21,5%.

«За последние 24 часа скончались две женщины в возрасте 68 и 73 года. Общее число жерств достигло 40», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 9613 местных жителей. Всего в лабораториях провели 136 тысяч на коронавирус.

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