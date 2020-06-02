Уже более 5 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Количество зараженных за сутки увеличилось на 253 пациентов. На 100 тысяч жителей региона приходятся 123 заболевших.
За сутки выздоровели 92 человека, за все время вылечили 1834 заболевших. Сейчас в больницах остаются 574 пациента, загруженность коечного фонда достигла 21,5%.
«За последние 24 часа скончались две женщины в возрасте 68 и 73 года. Общее число жерств достигло 40», — сказано в сообщении.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 9613 местных жителей. Всего в лабораториях провели 136 тысяч на коронавирус.