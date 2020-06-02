В Ростовской области назвали причины роста заболеваемости коронавирусом

По словам Ковалева, больше всего людей заболели из-за игнорирования масочного режима и социальной дистанции. Он добавил, что на мегаполисы приходятся более 53% случаев инфицирования.
«В городах за неделю прирост заболеваемости составил свыше 30%, в селах этот показатель составил примерно 20%. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ростове», — прозвучало на заседании.
Отмечается, что более чем в 50% случаев не удается определить источник заражения.
Добавим, что в области за все время зарегистрировали уже свыше пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом.