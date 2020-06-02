В Ростовской области продолжается акция по заполнению банка крови

Свои слова благодарности и поздравления им выразили волонтеры организации «Молодые медики Дона» совместно с Донволонтерцентром.
Как сообщает donland.ru, акция была призвана пополнить резервы биоматериала банка крови Ростовской области.
Отмечается, что доноры, несмотря на режим самоизоляции, могут приходить в центры переливания и сдавать кровь. При этом все меры предосторожности в медучреждениях строго соблюдаются.
Руководитель общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов добавил, что для пополнения кровью резервов фонда сегодня в Ростовской области ведутся приемы по субботам. Так, те желающие, которые не могут сдать кровь в будний день, могут сделать это в выходной.
Стать донором могут совершеннолетние жители Ростовской области, которые весят не менее 50 килограмм и не имеют хронических болезней. Также в текущих условиях пандемии у добровольцев должны отсутствовать признаки ОРВИ, такие как кашель, температура, насморк и пр. Кроме этого, доноры не должны были в течении нескольких месяцев болеть, выезжать за границу, включая страны СНГ.
В случае, если человек перенёс коронавирус, до ещё пол года он не может сдавать кровь.
Всего за май в региональную службу переливания крови поступили 2,5 тысячи доноров. В Ростове-на-Дону из число составило тысячу человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что совместными усилиями сотрудников службы крови, предпринимателей региона, волонтеров и СМИ удаётся полностью обеспечивать запасы крови и ее компонентов. Он выразил слова благодарности населению, которое в нынешний сложный момент не остаётся равнодушным. Голубев подчеркнул, что в регионе и дальше будут развивать донорство и модернизировать систему здравоохранения Ростовской области.