В Ростовской области продолжается акция по заполнению банка крови

Стать донором могут совершеннолетние жители Ростовской области, которые весят не менее 50 килограмм и не имеют хронических болезней. Также в текущих условиях пандемии у добровольцев должны отсутствовать признаки ОРВИ, такие как кашель, температура, насморк и пр. Кроме этого, доноры не должны были в течении нескольких месяцев болеть, выезжать за границу, включая страны СНГ.