Врач предупредил о вреде излишней гигиены против коронавируса

Чтобы нехорошие микроорганизмы не стали неуязвимыми для антисептиков нужно найти золотую середину, что особенно актуально для детей, уверен педиатр. По его словам, руки ребенка не следует регулярно чистить антисептиком и влажными салфетками, достаточно мытья рук обычным мылом. Вкупе с ношением индивидуальных средств защиты это убережет молодой организм от заражения коронавирусом и не навредит в остальном.