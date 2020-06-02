Врач предупредил о вреде излишней гигиены против коронавируса

Специалист рассказал, что длительное применение агрессивных средств дезинфекции приводит к тому, что устойчивые вредные бактерии, живущие на коже, становятся еще сильнее, пишет NEWS.ru.
Чтобы нехорошие микроорганизмы не стали неуязвимыми для антисептиков нужно найти золотую середину, что особенно актуально для детей, уверен педиатр. По его словам, руки ребенка не следует регулярно чистить антисептиком и влажными салфетками, достаточно мытья рук обычным мылом. Вкупе с ношением индивидуальных средств защиты это убережет молодой организм от заражения коронавирусом и не навредит в остальном.