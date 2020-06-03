Без «короны»: вице-спикер ростовского заксобрания выздоровел после COVID-19

Депутат рассказал, о том, что чувствует себя хорошо. А два последних теста на COVID-19 оказались отрицательными. «Спешу сообщить, что сегодня вышел на работу», — написал он. Василенко добавил, что болезнь у него протекала бессимптомно.
Однако, работать с избирателями вице-спикер продолжит в дистанционном режиме вплоть до снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что 19 мая стало известно, о том что у вице-спикера ЗС Ростовской области Вячеслава Василенко был выявлен коронавирус. До этого депутат «Единой России» принимал участие в XXXII Конференции ЮРПА в ЗСРО, которая состоялась 13 мая. Однако других сообщений о заражениях народных избранников коронавирусом не поступало.