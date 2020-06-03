Лесопосадочные машины поступили в Ростовскую область

Через некоторое время транспорт передадут в учреждения, подведомственные министерству. Машины необходимы для посадки сеянцев и саженцев хвойных пород.
Спецтехнику закупили в рамках регионального проекта, входящего в нацпроект «Экология». Планируется увеличить площадь лесов на территории региона.
«В этом году леса прирастут на 1,5 тысячи гектаров, что на 200 гектаров больше, чем годом ранее. К 2024 году мы должны выйти на 1,9 тысячи гектаров ежегодно», — заявил глава министерства Михаил Фишкин.
Отмечается, что до конца года поступят 11 универсальных лесопожарных модулей на базе трактора МТЗ‑82.