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Лесопосадочные машины поступили в Ростовскую область

3 июня 2020, 05:43
Фото: donland.ru
Минприроды Ростовской области приняло три лесопосадочных машины, сообщили в правительстве региона.

Через некоторое время транспорт передадут в учреждения, подведомственные министерству. Машины необходимы для посадки сеянцев и саженцев хвойных пород.

Спецтехнику закупили в рамках регионального проекта, входящего в нацпроект «Экология». Планируется увеличить площадь лесов на территории региона.

«В этом году леса прирастут на 1,5 тысячи гектаров, что на 200 гектаров больше, чем годом ранее. К 2024 году мы должны выйти на 1,9 тысячи гектаров ежегодно», — заявил глава министерства Михаил Фишкин.

Отмечается, что до конца года поступят 11 универсальных лесопожарных модулей на базе трактора МТЗ‑82.

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