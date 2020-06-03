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Многострадальный отель Hyatt в центре Ростова оценили в 10 млрд руб

3 июня 2020, 10:11
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону затраты на завершения строительства Hyatt в центральной части города могут превысить 10 миллиардов рублей, пишет «КоммерсантЪ-Юг».

Стало известно, что первоначальный расчет был превышен сразу на два миллиарда рублей. Причиной в том числе стала межкурсовая разница.

Издание пишет, что окончательная стоимость может составить более 10 миллиардов рублей. На данный момент затраты превысили 8 миллиардов.

По предварительной информации, открытие гостиницы намечено на начало 2021 года.

Гостиницу строят уже несколько лет и хотели ее сдать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Но из-за сложностей с финансированием этого не получилось.

Ранее появилась информация, что самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницу.

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#Новости#Экономика
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