Многострадальный отель Hyatt в центре Ростова оценили в 10 млрд руб

Стало известно, что первоначальный расчет был превышен сразу на два миллиарда рублей. Причиной в том числе стала межкурсовая разница.
Издание пишет, что окончательная стоимость может составить более 10 миллиардов рублей. На данный момент затраты превысили 8 миллиардов.
По предварительной информации, открытие гостиницы намечено на начало 2021 года.
Гостиницу строят уже несколько лет и хотели ее сдать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Но из-за сложностей с финансированием этого не получилось.
Ранее появилась информация, что самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницу.