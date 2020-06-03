«Сидит рыхлой жопой в Москве»: Миро предсказала крах брака Тарасова и Костенко

В настоящее время пара живет по отдельности, Костенко с двумя детьми в Москве, а Тарасов в Казани, где у него контракт с «Рубином».
Именно это, по мнению блогера, самая главная причина скорого расставания модели и футболиста, который, также по мнению Миро, отличается «хлипкими моральными принципами».
«Пока Настя лижет жопу свекрови и старательно изображает из себя „счастливую жену и мамочку“, красивые и голодные девки уже обрабатывают ее мужа. Даже если Тарасов не хочет изменять жене, он все равно это сделает. Его хлипкие моральные принципы — ничто перед тягой хищниц к красивой жизни», — рассуждает Миро и напоминает, что Костенко сама увела Тарасова у телеведущей Ольги Бузовой.
По мнению блогера, Костенко надо не «сидеть рыхлой жопой в Москве», а ехать в Казань и двумя руками держать своего мужа, только так она, по мнению Миро, сможет сохранить семью еще на несколько лет. Долгой семейной жизни паре Миро не пророчит и советует Костенко выжать как можно больше из отношений с футболистом, чтобы обеспечить себе финансовую подушку.