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«Сидит рыхлой жопой в Москве»: Миро предсказала крах брака Тарасова и Костенко

3 июня 2020, 11:04
Фото: instagram.com/kostenko.94
анастасия костенко дмитрий тарасов
Скорое расставание ростовской модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова предсказала известный блогер Лена Миро.

В настоящее время пара живет по отдельности, Костенко с двумя детьми в Москве, а Тарасов в Казани, где у него контракт с «Рубином».

Именно это, по мнению блогера, самая главная причина скорого расставания модели и футболиста, который, также по мнению Миро, отличается «хлипкими моральными принципами».

«Пока Настя лижет жопу свекрови и старательно изображает из себя „счастливую жену и мамочку“, красивые и голодные девки уже обрабатывают ее мужа. Даже если Тарасов не хочет изменять жене, он все равно это сделает. Его хлипкие моральные принципы — ничто перед тягой хищниц к красивой жизни», — рассуждает Миро и напоминает, что Костенко сама увела Тарасова у телеведущей Ольги Бузовой.

По мнению блогера, Костенко надо не «сидеть рыхлой жопой в Москве», а ехать в Казань и двумя руками держать своего мужа, только так она, по мнению Миро, сможет сохранить семью еще на несколько лет. Долгой семейной жизни паре Миро не пророчит и советует Костенко выжать как можно больше из отношений с футболистом, чтобы обеспечить себе финансовую подушку.

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