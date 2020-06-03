«Сидит рыхлой жопой в Москве»: Миро предсказала крах брака Тарасова и Костенко

По мнению блогера, Костенко надо не «сидеть рыхлой жопой в Москве», а ехать в Казань и двумя руками держать своего мужа, только так она, по мнению Миро, сможет сохранить семью еще на несколько лет. Долгой семейной жизни паре Миро не пророчит и советует Костенко выжать как можно больше из отношений с футболистом, чтобы обеспечить себе финансовую подушку.