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Стало известно расписание игр ФК «Ростов»

3 июня 2020, 06:13
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал расписание игр до конца сезона чемпионата России, говорится на сайте команды.

После возобновления чемпионата первая игра состоится 19 июня с клубом «Сочи». Это будет выездной матч для «Ростова».

После этого пройдут два домашних матча с «Арсеналом» и «Краснодаром». Они запланированы на 27 июня и 1 июля.

Дома 8 июля ростовчане сыграют с «Уфой», на выезде они встретятся с «Оренбургом» и «Рубином». Матчи пройдут 12 и 15 июля.

Последняя игра состоится с «Зенитом», она намечена на 22 июля.

Ранее появилась информация, что ФК «Ростов» получил убыток более 45 миллионов рублей по итогам 2019 года.

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