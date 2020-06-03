Стало известно расписание игр ФК «Ростов»

После возобновления чемпионата первая игра состоится 19 июня с клубом «Сочи». Это будет выездной матч для «Ростова».
После этого пройдут два домашних матча с «Арсеналом» и «Краснодаром». Они запланированы на 27 июня и 1 июля.
Дома 8 июля ростовчане сыграют с «Уфой», на выезде они встретятся с «Оренбургом» и «Рубином». Матчи пройдут 12 и 15 июля.
Последняя игра состоится с «Зенитом», она намечена на 22 июля.
Ранее появилась информация, что ФК «Ростов» получил убыток более 45 миллионов рублей по итогам 2019 года.