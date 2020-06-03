Ураганный ветер и грозы с градом испортят погоду в Ростовской области

Так, по данным Росгидромета, до конца дня 3 июня в Ростовской области ожидаются ливни и грозы с градом и шквалистым ветром. При грозе возможно усиление ветра до 23 метров секунду.
Из-за прогнозируемых неблагополучных метеорологических явлений региональное МЧС посоветовало жителям области быть более внимательными и осторожными, а также неукоснительно следовать правилам персональной безопасности.
Ранее синоптики предсказали жаркое и влажное лето в Ростове. Жара может начаться раньше обычного и сопровождаться ливнями и ветрами. В июне и июле также ожидается ветреная погода.