В масках провели первую репетицию парада Победы на аэродроме в Ростове

Как сообщили в ЮВО, все военные, принимающие участие в подготовке к параду сдали тесты на коронавирус. Кроме того, все участники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Они не контактируют с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.