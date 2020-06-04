В масках провели первую репетицию парада Победы на аэродроме в Ростове

Posted 4 июня 2020, 19:23
Published 4 июня 2020, 19:23
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Репетиция состоялась на территории аэродрома. По нему маршем прошли 2,3 тысячи военнослужащих и более 1 тысячи представителей других ведомств.
Как сообщили в ЮВО, все военные, принимающие участие в подготовке к параду сдали тесты на коронавирус. Кроме того, все участники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Они не контактируют с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.
Территория аэродрома, транспорт для перевозки участников парада, военная техника, которая входит в механизированную колонну регулярно обрабатываются дезинфектором.
Напомним, что парад Победы в Ростове-на-Дону был перенесен из-за пандемии коронавируса. Он состоится 24 июня.
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