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Posted 4 июня 2020, 19:23

Published 4 июня 2020, 19:23

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

В масках провели первую репетицию парада Победы на аэродроме в Ростове

4 июня 2020, 19:23
В первой репетиции парада Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 3,3 тысячи военных и представителей силовых ведомств, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Репетиция состоялась на территории аэродрома. По нему маршем прошли 2,3 тысячи военнослужащих и более 1 тысячи представителей других ведомств.

Как сообщили в ЮВО, все военные, принимающие участие в подготовке к параду сдали тесты на коронавирус. Кроме того, все участники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Они не контактируют с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.

Территория аэродрома, транспорт для перевозки участников парада, военная техника, которая входит в механизированную колонну регулярно обрабатываются дезинфектором.

Напомним, что парад Победы в Ростове-на-Дону был перенесен из-за пандемии коронавируса. Он состоится 24 июня.

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