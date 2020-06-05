Эпидемиолог в Ростове рассказала, почему носить маску надо даже если рядом никого нет

Posted 5 июня 2020, 13:38
Published 5 июня 2020, 13:38
Modified 1 октября, 13:17
Updated 1 октября, 13:17
Она призвала жителей Ростовской области соблюдать масочный режим постоянно, даже если рядом нет других людей. Эпидемиолог объяснила это тем, что возбудитель коронавируса может жить на поверхностях до трех суток.
«Даже если на улице никого нет, передо мной мог кто-то пройти без маски, кашлянуть или чихнуть. А возбудитель инфекции сохраняется на предметах до трех суток. Поэтому я считаю, что маски носить необходимо», — рассказала спикер.
Напомним, что на 5 июня в Ростовской области число зараженных коронавирусом достигло 5753 человека. Доля выздоровевших ковид-положительных пациентов составила более 37%, всего за весь период с болезнью справились 2157 человек. Смертность от коронавируса в регионе составляет 0,74%. Общее число погибших от инфекции составило 43 человека.
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