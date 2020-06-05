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Posted 5 июня 2020, 20:30

Published 5 июня 2020, 20:30

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Перепутал педали: пенсионер на легковушке протаранил стену СИЗО в Ростове

5 июня 2020, 20:30
В центре Ростова-на-Дону легковой автомобиль протаранил стену следственного изолятора, сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло днем в пятницу, 5 июня, на улице Горького. За рулем Chevrolet Cruze находился 77-летний ростовчанин. Сообщается, что мужчина двигался по проспекту Кировскому в сторону улицы Горького. В какой-то момент водитель перепутал педали и его автомобиль въехал в стену СИЗО.

В результате аварии ни водитель, ни пешеходы не пострадали.

Напомним, что ранее в Ростове автомобиль на бешеной скорости снес забор и въехал в дом. Тогда тоже чудом никто не пострадал.

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