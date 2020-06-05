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Posted 5 июня 2020, 14:44

Published 5 июня 2020, 14:44

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Путин ответил на приглашение приехать в Таганрог

5 июня 2020, 14:44
Президента России Владимира Путина во время беседы с экологами пригласили посетить Таганрог в Ростовской области, пишет ТАСС.

Глава государства пообщался по видеосвязи с экологами и зоозащитниками. Его пригласили посетить Таганрог.

Путин назвал город красивым и хорошим, он заявил, что постарается приехать. Во время онлайн-встречи участники обсудили возможность закрепления в Конституции нормы об ответственном отношении к животным. Президент одобрил инициативу и назвал это проявлением цивилизованности.

Ранее Путин послал воздушный поцелуй ребенку из Ростовской области.

#Политика#Новости
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