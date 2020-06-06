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Posted 6 июня 2020, 08:26

Published 6 июня 2020, 08:26

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Свыше 37% инфицированных коронавирусом в Ростовской области уже выздоровели

6 июня 2020, 08:26
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки были признаны выздоровевшими 88 инфицированных коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Общее число выздоровевших на 6 июня составило 2245 человек или 37,6% от всех заболевших. Всего в регионе насчитывается 5965 человек, получивших положительный анализ на коронавирус.

В госпиталях области находятся 630 человек, а загруженность коечного фонда составляет 23,6%. Таким образом почти 83% заболевших в настоящее время проходят лечение на дому. Состояние 35 человек оценивается, как тяжелое.

Смертность коронавируса в регионе составляет 0,65%. За последние сутки болезнь унесла жизни двух мужчин и одной женщины. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Всего от коронавируса умерли в регионе 36 человек или каждый 165-й заразившийся.

#Общество#Коронавирус#Новости
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