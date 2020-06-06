Свыше 37% инфицированных коронавирусом в Ростовской области уже выздоровели

Смертность коронавируса в регионе составляет 0,65%. За последние сутки болезнь унесла жизни двух мужчин и одной женщины. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Всего от коронавируса умерли в регионе 36 человек или каждый 165-й заразившийся.