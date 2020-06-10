Почти 1,8 тыс жителей Ростовской области покусали клещи

Posted 10 июня 2020, 06:16
Published 10 июня 2020, 06:16
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
За аналогичный период минувшего года число пострадавших составило 3,8 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи детей. В этом году к врачам обратились 767 несовершеннолетних.
Больше всего обращений зарегистрировали в Ростове, Таганроге, Шахтах и Новошахтинске. Кроме того, к врачам приходили жители Волгодонска, Песчанокопского и Сальского районов.
«В регионе выявлено три случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Это коснулось жителей Красносулинского, Целинского, Октябрьского районов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в Ростовской области проводятся обработки территорий против клещей.
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