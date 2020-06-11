Гулять и стричься разрешили наконец жителям Ростовской области

Posted 11 июня 2020, 16:58
Published 11 июня 2020, 16:58
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
В частности глава региона сообщил о возобновлении с 12 июня работы парикмахерских, ателье, химчисток, стоматологических клиник, автомагазинов, рекламных, кадровых агентств и агентств недвижимости.
Кроме того, были разрешены репетиции без зрителей для творческих коллективов.
Жителям региона с завтрашнего дня можно гулять с соблюдением социальной дистанции, заниматься спортом на открытом воздухе. При этом людям старше 65 лет разрешили прогулки в утренние часы до 10.00 мск и в вечернее время после 18.00 мск.
Однако, несмотря на жаркую погоду и температуру воздуха до +35 градусов, масочный режим в регионе пока сохраняется. В транспорте, на производственных предприятиях, в организациях, на остановках, рынках, в магазинах и аптеках использовать маску все еще обязательно.
Напомним, что на 11 июня число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 220 человек, а общее количество инфицированных составило 6954.
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