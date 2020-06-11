Гулять и стричься разрешили наконец жителям Ростовской области

Однако, несмотря на жаркую погоду и температуру воздуха до +35 градусов, масочный режим в регионе пока сохраняется. В транспорте, на производственных предприятиях, в организациях, на остановках, рынках, в магазинах и аптеках использовать маску все еще обязательно.