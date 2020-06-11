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Posted 11 июня 2020, 10:52

Published 11 июня 2020, 10:52

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Сразу несколько прокуроров в Ростовской области написали заявления на увольнение

11 июня 2020, 10:52
Сюжет
Эксклюзив
Четыре сотрудника прокуратуры Ростовской области из разных районов написали заявления на увольнения, сообщил корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал заявление на увольнение по собственному желанию. Он начал работать на своем посту в 2012 году и должен был продолжить работу до 2022 года.

Источник RostovGazeta сообщил, что заявления на увольнение также написали заместитель прокурора Новочеркасска Александр Ширинов, прокурор Азовского район Аслан Джиоев, города Ростова — Петр Треглазов, зампрокурора области Алексей Рощин.

«Сотрудники написали заявления, но еще не подали их. Пытаются остаться на службе», — уточнил источник в правоохранительных органах.

#Эксклюзив#Новости
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