В Ростовской области из-за ремонта моста на трассе М-4 образовалась огромная пробка

В четверг на трассе М-4 в Красносулинском районе образовались километровые пробки. На автодороге в заторе застряли сотни грузовых автомобилей, легковушек и маршрутных такси. В среднем, как сообщают автомобилисты с места событий, машины застревают на этом участке в пробке на два часа.
В ГИБДД по Ростовской области сообщили, что затор образовался из-за ремонта моста в Пролетарской балке.
На информационном щите ГК «Автодора», установленном на трассе, говорится, что ремонт моста на реке Кундручья должны были завершить еще десять дней назад (2 июня).