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В Ростовской области из-за ремонта моста на трассе М-4 образовалась огромная пробка

11 июня 2020, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовались пробки из-за ремонта моста, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

В четверг на трассе М-4 в Красносулинском районе образовались километровые пробки. На автодороге в заторе застряли сотни грузовых автомобилей, легковушек и маршрутных такси. В среднем, как сообщают автомобилисты с места событий, машины застревают на этом участке в пробке на два часа.

В ГИБДД по Ростовской области сообщили, что затор образовался из-за ремонта моста в Пролетарской балке.

На информационном щите ГК «Автодора», установленном на трассе, говорится, что ремонт моста на реке Кундручья должны были завершить еще десять дней назад (2 июня).

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