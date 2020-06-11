В Ростовской области из-за ремонта моста на трассе М-4 образовалась огромная пробка

В четверг на трассе М-4 в Красносулинском районе образовались километровые пробки. На автодороге в заторе застряли сотни грузовых автомобилей, легковушек и маршрутных такси. В среднем, как сообщают автомобилисты с места событий, машины застревают на этом участке в пробке на два часа.