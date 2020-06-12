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Posted 12 июня 2020, 06:42

Published 12 июня 2020, 06:42

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Медики в Шахтах пожаловались на невыплату денег

12 июня 2020, 06:42
В Шахтах медицинским сотрудникам, работающим в условиях распространения коронавируса, не перечислили стимулирующие выплаты, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство проверило начисление денег сотрудникам поликлиники № 2. Оказалось, что 18 сотрудников не получили стимулирующие выплаты.

«Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения. В отношении главного врача и учреждения завели дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что размер штрафа составил 30 тысяч рублей. После этого медицинским сотрудникам перечислили 129 тысяч рублей.

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