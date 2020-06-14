Пасущиеся в полях двугорбые верблюды удивили ростовчан

Posted 14 июня 2020, 10:59
Published 14 июня 2020, 10:59
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
Двугорбые животные были замечены неподалеку от трассы М-4 «Дон» в районе Лиховского моста. «Вместе с коровами мирно пасутся верблюды», — написал автор сообщения.
«Район Лиховского вообще отдельное государство: ветряные электростанции, верблюды. Дальше что? На дороге появится асфальт, который не убьётся за два года? Да, ну, не. Бред», — пошутил один из пользователей сети. «Природа настолько очистилась, что начали приходить верблюды», — написал другой ростовчанин. «Осталось пальмы посадить, песка насыпать и пирамиду построить! И будет нормально», — сыронизировал еще один подписчик паблика.
Напомним, что несколькими днями ранее на окраине Ростова-на-Дону жители заметили пасущуюся на лугу зебру. Как животное попало туда, неизвестно.
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