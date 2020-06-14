Пасущиеся в полях двугорбые верблюды удивили ростовчан

«Район Лиховского вообще отдельное государство: ветряные электростанции, верблюды. Дальше что? На дороге появится асфальт, который не убьётся за два года? Да, ну, не. Бред», — пошутил один из пользователей сети. «Природа настолько очистилась, что начали приходить верблюды», — написал другой ростовчанин. «Осталось пальмы посадить, песка насыпать и пирамиду построить! И будет нормально», — сыронизировал еще один подписчик паблика.