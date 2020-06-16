Свалки с головами скота и тухлой рыбой оставили около домов в Ростове

Posted 16 июня 2020, 13:25
Published 16 июня 2020, 13:25
Modified 1 октября, 12:49
Updated 1 октября, 12:49
Жильцы отметили, что мусорка образовалась в полях между домами в переулке Чаленко, школой № 88, ТЭЦ-2 и СНТ «Изумруд». «Свалка занимает около тысячи квадратных метров. Точечно в различных местах навалены остатки твердых бытовых отходов и строительного мусора», — пояснили ростовчане.
По их словам, с конца мая на этой территории неизвестные начали выбрасывать и биологические отходы: остатки туш животных и рыбы. Жильцы отмечают, что такая утилизация биоотходов является незаконной, и может привести к вспышкам туберкулёза, бешенства, ящура и других заболеваний, от которых страдают не только животные, но и люди.
«Подобный случай — далеко не первый в этих местах. Практически в то же самое место подобные отходы были размещены одну неделю назад, а до этого — еще двумя неделями ранее. Учитывая систематичность подобных случаев в этой местности, сложилась довольно опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка для жителей ЖК „Западная Резиденция“ и улицы Совхозная», — сообщают горожане. Они добавили, что больше 60 жителей ЖК подписались под коллективными жалобами в территориальное управление Россельхознадзора (жалобу отвезли в понедельник), Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия (отправили в электронном виде) и Администрацию Советского района Ростова-на-Дону (обращение находится на регистрации).
«Сегодня в различных открытых источниках СМИ появилась информация о выезде проверяющих на место. Фото с места проверки свидетельствует о том, что проверяющие побывали лишь в одном месте из трех: там, где неизвестные выгрузили свиные шкуры. При этом ни о тухлом судаке, ни о том, что имеется еще и свалка голов и костей крупного рогатого скота, упоминаний нет», — сообщили жильцы. Они предположили, что проверяющие не посетили или просто не нашли эти места.
«Хотелось бы, чтобы дело не закончилось лишь на уборке свиных шкур, та же рыба сброшена буквально в 150-200 метров от школы № 88. Тушки гниют и „благоухают“, температурный режим для этого как раз самый что ни на есть подходящий», — заключили горожане.