Свалки с головами скота и тухлой рыбой оставили около домов в Ростове

«Подобный случай — далеко не первый в этих местах. Практически в то же самое место подобные отходы были размещены одну неделю назад, а до этого — еще двумя неделями ранее. Учитывая систематичность подобных случаев в этой местности, сложилась довольно опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка для жителей ЖК „Западная Резиденция“ и улицы Совхозная», — сообщают горожане. Они добавили, что больше 60 жителей ЖК подписались под коллективными жалобами в территориальное управление Россельхознадзора (жалобу отвезли в понедельник), Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия (отправили в электронном виде) и Администрацию Советского района Ростова-на-Дону (обращение находится на регистрации).