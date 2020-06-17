Дизельное топливо в Ростове оказалось дороже, чем в Краснодаре и Адыгее

Третье место среди столиц ЮФО занял Ростов-на-Дону по самым низким ценам дизельного топлива в июне 2020 года, сообщил Росстат.

В первую неделю июня литр дизеля в Ростове стоил 45,91 рубля, дешевле он обходится только жителям Краснодара и Адыгеи, где цена дизтоплива составила 45,51 и 45,19 рубля соответственно. Самое дорогое дизельное топливо в Севастополе, 49,28 рубля, и в Симферополе, 48,71 рубля. Кроме того, дороже, чем ростовчанам, дизель обходится жителям Волгограда, Астрахани и Элисты. Ранее эксперты рассказали, что произойдет с ценами на бензин в Ростовской области после подорожания нефти.