Дизельное топливо в Ростове оказалось дороже, чем в Краснодаре и Адыгее

Posted 17 июня 2020, 17:32
Published 17 июня 2020, 17:32
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
В первую неделю июня литр дизеля в Ростове стоил 45,91 рубля, дешевле он обходится только жителям Краснодара и Адыгеи, где цена дизтоплива составила 45,51 и 45,19 рубля соответственно.
Самое дорогое дизельное топливо в Севастополе, 49,28 рубля, и в Симферополе, 48,71 рубля. Кроме того, дороже, чем ростовчанам, дизель обходится жителям Волгограда, Астрахани и Элисты.
Ранее эксперты рассказали, что произойдет с ценами на бензин в Ростовской области после подорожания нефти.