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Posted 17 июня 2020, 04:34

Published 17 июня 2020, 04:34

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Ростовчане пожаловались на повреждение асфальта военной техникой

17 июня 2020, 04:34
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на повреждение проезжей части техникой, которую будут использовать для проведения парада Победы, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, на котором показал появившиеся дефекты на дороге. По его словам, ремонт здесь провели около месяца назад.

«Обратная сторона парада. Этому асфальту чуть больше месяца. А впереди ещё две репетиции и сам парад», — говорится в подписи к фото.

Пользователи в комментариях написали, что асфальт не предусмотрен для такого вида техники.

«Асфальт в жару легко продавливается даже в мае, не говоря уже про июнь. Не стоило пускать по нему многотонную технику», — прозвучало в комментариях.

#Общество#Новости
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