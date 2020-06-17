Ростовчане пожаловались на повреждение асфальта военной техникой

Posted 17 июня 2020, 04:34
Published 17 июня 2020, 04:34
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Автор публикации разместил фото, на котором показал появившиеся дефекты на дороге. По его словам, ремонт здесь провели около месяца назад.
«Обратная сторона парада. Этому асфальту чуть больше месяца. А впереди ещё две репетиции и сам парад», — говорится в подписи к фото.
Пользователи в комментариях написали, что асфальт не предусмотрен для такого вида техники.
«Асфальт в жару легко продавливается даже в мае, не говоря уже про июнь. Не стоило пускать по нему многотонную технику», — прозвучало в комментариях.