Власти Таганрога запретили автопробег в честь 75-летия Великой Победы из-за COVID-19

Posted 17 июня 2020, 09:56
Published 17 июня 2020, 09:56
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Организаторы планировали провести автопробег в Таганроге 24 июня с 11.00 до 13.00 мск. «В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан на территории Ростовской области временно приостановлено», — сказано в документах.
В администрации города также напомнили, что за проведение несогласованных мероприятий для организаторов предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что парады Победы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске были перенесены из-за пандемии коронавируса. Они состоится 24 июня. При этом на парад не пустят зрителей и присутствовать на нем смогут только ветераны ВОВ, а также несколько представителей региональной власти. Всем остальным предложили посмотреть парад в режиме онлайн или в записи.