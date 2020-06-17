Власти Таганрога запретили автопробег в честь 75-летия Великой Победы из-за COVID-19

Напомним, что парады Победы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске были перенесены из-за пандемии коронавируса. Они состоится 24 июня. При этом на парад не пустят зрителей и присутствовать на нем смогут только ветераны ВОВ, а также несколько представителей региональной власти. Всем остальным предложили посмотреть парад в режиме онлайн или в записи.